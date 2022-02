Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PNL Pamela Diaconu a postat un comentariu referitor la ceea ce ar fi trebuit sa fie dezbaterea publica a proiectului de buget local. Menționam ca am solicitat un punct de vedere din partea Primariei Brașov, pe care il vom publica cand ne va fi transmis. „Am participat, ieri la ora…

- Nicusor Dan a declarat la B1 TV, luni seara, ca la nivelul Primariei Capitalei se lucreaza la bugetul pe acest an, ca la sectiunea de functionare bugetul va fi acelasi ca anul trecut, insa mai sunt discutii la sectiunea de investitii. ”Am avut discutii. Avem un indicator foarte bun. Fata de 2020,…

- Avand in vedere ninsorile abundente din ultimele zile, in medie, 52 de utilaje ale firmei de deszapezire Comprest, au acționat pe strazile Brașovului și din Poiana Brașov, astfel incat circulația sa se poata desfașura in condiții bune. In perioadele cu ninsori abundente numarul utilajelor a crescut…

- Primaria Crucea doreste modernizarea DC 71 de la Siriu pana la hotar cu Comuna Horia Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Primariei Crucea. Este vorba de proiectul "Modernizare DC 71 de la…

- 21 de muncitori de la o societate aflata in subordinea Primariei Brașov iși vor pierde slujba chiar inainte de Craciun. Aleșii locali au adoptat un proiect de hotarare prin care se dorește eficientizarea societații și care presupune concedierea a 30% din angajați. Unul dintre zugravii care lucreaza…

- Primaria Brașov va publica, pana al sfarșitul acestui an, procedura de achiziție a serviciilor de proiectare necesare reamenajarii Pieței Sfatului. Achiziția se va desfașura sub forma unui concurs internațional de soluții organizat de Ordinul Arhitecților de Romania (OAR). Valoarea estimata a serviciilor…

- Faptul ca primarul Allen Coliban duce imaginea USR de rapa nu este un secret pentru nimeni, chiar daca in bula userista cadrele de partid sunt intoxicate ca nu este adevarat acest lucru, presa este rea și tenedențioasa. Tot presa asta rea a mai dezvaluit un lucru: cum da Coliban bani publici, inca o…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca bucurestenii au decis, prin vot, patru proiecte castigatoare in cadrul procesului de bugetare participativa initiat de Primaria Municipiului Bucuresti. „A fost un prim exercitiu foarte util, care va fi continuat in format extins in urmatorii ani”, a adaugat…