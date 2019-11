Justen Hall, in varsta de 38 de ani, a murit la 18:32 (00:32 GMT) in penitenciarul din Huntsville, au anuntat autoritatile din Texas. In 2005, el a fost condamnat la moarte pentru strangularea in urma cu trei ani spre orasul El Paso a unei femei de 29 de ani, pe care a ingropat-o ulterior in desertul din New Mexico.

Potrivit urmaririi penale, femeia ameninta sa dezvaluie existenta unui laborator ilegal de fabricare de droguri infiintat de grupul de extrema dreapta ''Aryan Circle'' al acuzatului. Avocatii au depus mai multe recursuri pentru a incerca sa obtina o revizuire a procesului,…