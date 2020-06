Stiri pe aceeasi tema

- Presat sa comenteze atitudinea lui Donald Trump în fața protestelor antirasiste, premierul Justin Trudeau a pastrat marți o tacere de peste 20 de secunde, înainte de a reafirma ca țara sa urmarește cu "oroare" situația din Statele Unite, scrie AFP.În timpul unei conferințe…

- Premierul canadian Justin Trudeau exclude orice participare a Rusiei la viitorul summit G7, asa cum doreste presedintele american Donald Trump, anuntand o amanare sine die a reuniunii, relateaza AFP.”Rusia a fost exclusa din G7 dupa invazia Crimeei, acum cativa ani, si a continuat sa dea lipsa…

- Marea Britanie și Canada s-au opus reintoarcerii Rusiei in G7, dupa ce președintele SUA, Donald Trump a spus ca va amana summitul prevazut in iunie in Statele Unite si ca va invita alte tari sa se alature reuniunii, printre care și Rusia. Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a exclus, luni, orice participare…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a exclus, luni, orice participare a Rusiei la viitoarea reuniune a G7, asa cum si-a exprimat dorinta presedintele american Donald Trump in momentul anuntarii amanarii sine die a summitului de anul acesta gazduit de SUA, informeaza AFP preluat de agerpres. "Rusia…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat luni ca aude ”furia”, ”neliniștile” și ”durerea” tinerilor de culoare, referindu-se la protestele care au loc in intreaga țara impotriva violenței și a rasismului polițiștilor, relateaza Hotnews.”Vreau sa maadresez tinerilor canadieni de culoare: va aud,…

- SUA si Canada au decis sa prelungeasca inchiderea partiala a frontierei lor comune cu inca o luna, din cauza pandemiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat sambata premierul canadian Justin Trudeau, informeaza AFP. "Confirm astazi ca SUA si Canada au ajuns la un acord pentru prelungirea…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a avertizat joi ca vor trebui sa treaca "inca multe saptamani" inainte de redeschiderea completa a frontierei dintre Canada si Statele Unite, inchisa deplasarilor neesentiale de peste trei saptamani din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Justin…

- Mai multi oficiali din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au dezmintit miercuri ca aceasta ar fi "China-centrica", cum a afirmat in ajun presedintele american Donald Trump, si au subliniat ca nu e momentul pentru o reducere de fonduri, in plina pandemie, relateaza Reuters.Statele Unite…