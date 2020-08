Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Barack Obama, urmeaza sa prezinte miercuri seara o serie de acuzații severe impotriva succesorului sau, Donald Trump, care, potrivit acestuia, "niciodata" nu și-a luat rolul in serios, relateaza AFP.

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a cerut o dezbatere in plus televizata, in direct, cu contracandidatul democrat al acestuia in alegerile electorale, fostul vicepresedinte...

- SUA este a doua cea mai admirata tara din lume, cu o rata de aprobare globala de 33%, cu un procent in fata Chinei si 3% mai mult decat Rusia, care se situeaza imediat in apropierea podiumului. Ocupanta primului loc, Germania, are in schimb o rata de aprobare globala de 44%. In studiu au fost…

- O firma de avocatura care l-a reprezentat și pe Donald Trump a incasat pana la 10 milioane de dolari. Școala privata la care au invațat fiicele lui Barack Obama a obținut intre 5 și 10 miliarde de dolari. De asemenea, firma rapperului Kanye West și trustul media al unui donator republican au obținut…

- Presedintele american Donald Trump a asigurat sambata ca are o stare buna de sanatate, dupa ce participase anterior la o ceremonie in cursul careia paruse ca da semne de oboseala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Daca este vreo problema, va voi spune", a spus el la Tulsa (Oklahoma), in sudul…

- Autor: Petru ROMOȘAN Dupa Covid, rascoala « rasialista » In SUA, politia e umilita grav, se darama statui (incorecte politic din punctul de vedere al Black Lives Matter), se cenzureaza carti si autori, filme (printre care Aventurile lui Huckleberry Finn, de Mark Twain ; J.K. Rowling, celebra autoare…

- Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale. Platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata daca se considera ca au blocat sau au etichetat in mod eronat…