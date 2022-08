Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Joseph Biden, a discutat cu omologul sau chinez, Xi Jinping, despre avansarea cooperarii in chestiunile de interes comun, anunta Casa Alba, precizand ca liderul de la Washington a reafirmat linia politica a Washingtonului fata de Taiwan si a cerut evitarea tensiunilor. Conversatia…

Armata chineza nu va ramane pasiva daca presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, va face o vizita in Taiwan asa cum a anuntat, a avertizat marti un purtator de cuvant al ministerului apararii de la Beijing, conform agentiei Xinhua.

China a transmis avertismente puternice pe cale privata catre administrația Biden in privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie Reuters, preluand Financial Times.

