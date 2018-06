Fotbal juvenil, rezultate şi clasamente

JUNIORI C, Play-out juniori C, locurile 4-6, sezon 2017 – 2018 – Etapa 9 Unirea Urlaţi – AS Gorgota 3-1 Petrolul Ologeni – Tricolorul Breaza 0-3 Petrolul 95 a stat. Clasament 1. Unirea Urlaţi 8 5 2 1 18-6 17 2. CSO Tricolorul Breaza 6 5 0 1 21-2 15 3. Petrolul 95 Ploieşti 6 2 3 1 17-15 9 4. Petrolul Ologeni 7 1 1 5 13-19… [citeste mai departe]