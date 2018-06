SUA/imigraţie: 522 de copii au fost reuniţi cu familiile lor, anunţă autorităţile Departamentul pentru Securitate Interna al SUA a anuntat, sambata noaptea, ca 522 de copii au fost reuniti cu familiile lor dupa ce fusesera separati de acestea in cadrul politicii de ''toleranta zero'' fata de imigrantii ilegali la granita cu Mexic, transmit dpa si Reuters. Alti 16 copii vor fi reuniti cu familiile in cursul zilei de duminica, a precizat departamentul. Un numar mic de copii, care au fost despartiti din alte motive, precum imposibilitatea de a le fi confirmata apartenenta familiala, vor ramane separati, au indicat autoritatile. Pana la data de 20 iunie, 2.053 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

