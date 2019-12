Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat miercuri seara din Michigan "ura" democratilor din Congres, la scurt timp dupa punerea sa sub acuzare de catre Camera Reprezentantilor, scrie AFP. "In timp ce cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de…

- Donald Trump a fost trimis miercuri in judecata in cadrul unei proceduri de destituire, devenind astfel al treilea presedinte din istoria Statelor Unite ajuns in aceasta situatie, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere,…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au obtinut miercuri seara voturile necesare punerii sub acuzare a presedintelui american, Donald Trump, in cadrul unei proceduri de destituire putin intalnite, transmit agentiile internationale de presa. Pragul a fost depasit cand 216 alesi au aprobat capatul de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP.Daca aceste capete de acuzare vor fi validate de…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, transmit agentiile AFP si DPA. ''Cer astazi presedintelui (comisiei judiciare a Camerei…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…