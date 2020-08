Candidatul prezidential al democratilor americani, Joe Biden, si coechipiera sa, Kamala Harris, vor fi testati in mod regulat impotriva infectiei cu noul coronavirus, a indicat un colaborator al acestora, in contextul in care echipa de campanie se pregateste pentru posibilitatea inmultirii evenimentelor publice in perspectiva alegerilor din noiembrie pentru Casa Alba, transmite marti Reuters.



Din martie, de cand noul coronavirus a inceput sa se propage la scara larga in Statele Unite, Biden a participat la putine evenimente publice, majoritatea in apropierea resedintei sale din Delaware.

…