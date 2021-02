Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat sambata ca procesul de impeachment contra sa din Senat a fost o alta faza a "celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria tarii noastre", relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Trump a dat publicitatii un comunicat dupa ce Senatul l-a…

- Democratii nu au reusit sa adune numarul necesar de voturi pentru a-l condamna pe Donald Trump in Senatul SUA in al doilea sau proces de impeachment, relateaza AFP, dpa si Reuters. Votul a fost de 57 pentru condamnare si 43 impotriva, in conditiile in care erau necesare doua…

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Procurorul democrat Jamie Raskin i-a cerut joi fostului presedinte american Donald Trump ''sa depuna marturie sub juramant'' cu privire la ''atitudinea sa in ziua de 6 ianuarie'', cand sustinatori ai sai au atacat Capitoliul, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- SUA: procedura de impeachment contra Trump aprobata de C.Reprezentanților Foto: Arhiva. Camera Reprezentanților din Congresul SUA, a aprobat cu 232 voturi pentru și 197 împotriva, procedura de impeachment, împotriva lui Donald Trump, a anunțat CNN. Trump este primul…

- Congresul american l-a validat pe Joe Biden in funcția de Președinte al SUA. Joe Biden a avut 306 electori valdați fața de 232 pentru Donald Trump. Joe Biden va fi investit in funcție pe 20 ianuarie. In pofida obiecțiilor din partea republicanilor fața de rezultatele alegerilor din Arizona…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…