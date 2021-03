Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, s-a adresat natiunii joi seara pentru a discuta despre o traiectorie care sa permita Statele Unite sa iasa din pandemia de COVID-19, potrivit Reuters si AFP. In urma cu aproape un an, predecesorul sau de la Casa Alba s-a adresat poporului american la o ora de varf…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni de universitatea americana Johns Hopkins, ajungand la un bilanț de 500.071 de victime. La Washington a fost decretat doliu și s-a ținut un moment de reculegere.…

- Campania de vaccinare din Statele Unite, tara cel mai grav afectata de pandemia de coronavirus, accelereaza incepand de vineri, odata cu posibilitatea oferita rezidentilor americani de a se imuniza in miile de farmacii existente pe teritoriul tarii, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Presedintele…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat joi ca orice persoana care ajunge cu avionul in Statele Unite va fi obligata de acum inainte sa intre in carantina, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget…

- La mai puțin de un an de la confirmarea primului caz de coronavirus, numarul deceselor asociate Covid-19 inregistrate in Statele Unite a depasit 400.000, informeaza NBC News, citata de News.ro . Pana marți, numarul deceselor asociate COVID-19 in SUA a ajuns la 408.623, conform site-ului worldometers.info…

- Obiectivul presedintelui ales al SUA, Joe Biden, de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19 in primele 100 de zile ale mandatului sau la Casa Alba este "in mod sigur posibil”, susține Anyony Fauci, unul dintre experții americani in sanatate publica și directorul Institutului…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a dezvaluit programul pe care intentioneaza sa il implementeze odata ajuns la Casa Alba pentru a accelera imunizarea americanilor in fata pandemiei de COVID-19. Este vorba...