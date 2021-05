SUA/Asalt la Capitoliu: Giuliani dezminte că a îndemnat la un atac Fostul avocat al lui Donald Trump Rudy Giuliani sustine ca nu a intentionat sa fie luat in serios cand i-a indemnat pe participantii la un miting desfasurat inaintea asaltului din 6 ianuarie de la Capitoliu sa se angajeze la o "judecata prin lupta" (trial by combat, metoda utilizata in dreptul germanic), relateaza vineri dpa, citand presa din SUA. Giuliani, reclamat de un reprezentant democrat pentru incitare la revolta, alaturi de Donald Trump, a sustinut la tribunal ca discursul sau a fost unul "clar metaforic" si ca "niciun ascultator cu capul pe umeri" nu l-ar fi interpretat ad litteram, cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

