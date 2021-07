Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din statul american Georgia acuzat ca a ucis opt oameni in trei saloane de cosmetica din apropiere de Atlanta, in martie, a pledat "vinovat" marti la patru acuzatii de omucidere si a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza dpa. Robert Aaron Long, care are 22 de ani, a ajuns…

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv pe Takacs Gyorgy la închisoare pe viața. Taximetristul și-a omorât fiul în vârsta de numai 8 ani dupa mai multe certuri cu fosta soție. Tatal criminal și-a omorât…

- Un afgan de 22 de ani a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata pentru tentative de crime in Suedia, dupa ce a atacat sapte persoane cu un cutit in martie in oraselul Vetlanda, a anuntat justitia, relateaza AFP. Tribunalul din Eksjo (sud) a estimat ca "este clar" ca acuzatul si-a dat…

- Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu, condamnat definitiv in februarie 2021 la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro. Motivarea Judecatoriei Medgidia poate fi citita integral accesand sectiunea Documente. Judecatoria Medgidia a…

- Justitia internationala a confirmat marti in apel condamnarea la inchisoare pe viata a fostului comandant militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladic, pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi comise in timpul sangerosului conflict din Bosnia (1992-1995), transmite AFP. ‘Camera de…

- Barbatul de 46 de ani din Turda, Cluj, care și-a injunghiat baiatul de numai 8 ani, pentru a se razbuna pe soția sa, care vroia sa se mute in alta localitate, a fost condamnat la detenție pe viața. Tribunalul Cluj l-a condamnat pe Takacs Gyorgy la inchisoare pe viata, cu drept de eliberare dupa 20 […]…

- Barbatul din Cluj care și-a ucis fiul anul trecut, in iulie , a fost condamnat la inchisoare pe viața de o instanta a Tribunalului Cluj, informeaza Agerpres . Decizia nu este, insa, definitiva. „Condamna pe inculpatul T.G., pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului…

- Guvernul britanic a acceptat ca fostul lider sarb Radovan Karadzic, condamnat la inchisoare pe viața pentru genocidul de la Srebenița, sa fie transferat intr-o inchisoare din Marea Britanie pentru a-și indeplini restul pedepsei, a anunțat miercuri guvernul de la Londra, intr-un comunicat.