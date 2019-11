Stiri pe aceeasi tema

- O curte de apel federala a confirmat luni ca presedintele Donald Trump trebuie sa-si faca publice declaratiile de impunere, solicitate de cateva luni de procurorul districtual din Manhattan. Imunitatea prezidentiala nu este suficienta pentru ca liderul de la Casa Alba sa refuze sa dea curs acestei…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca va face din proprietatea sa din Palm Beach, Florida, resedinta sa permanenta, in locul apartamentului din Trump Tower, din New York, relateaza Reuters. Trump...

- Hillary Clinton a lansat in aceasta saptamana o noua teorie bizara a conspirației impotriva colegei sale, democrata Tulsi Gabbard, candidata in sanul Partidului Democrat pentru funcția de președinte impotriva lui Trump. Șocați de infangerea umilitoare in fața lui Donald Trump, in cursa prezidențiala…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca vicepresedintele Mike Pane ramane partenerul sau de echipa in campania in vederea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020, relateaza Reuters.

- Groenlanda nu este de vanzare, iar ideea in sine de a o vinde Statelor Unite este cu totul absurda, a declarat duminica premierul danez, dupa ce un consilier in domeniul economic al presedintelui Donald Trump a confirmat interesul SUA de a cumpara cea mai mare insula din lume, relateaza Reuters.

- Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat, marti, ca Rusia este cea care castiga cursa dezvoltarii de noi arme nucleare, dupa ce Trump a anuntat, pe Twitter, ca S.U.A. detine arme nucleare mult mai avansate. Declaratia vine dupa ce, saptamana trecuta, un accident nuclear a avut loc in nordul Rusiei,…