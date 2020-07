Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden va accepta personal desemnarea sa de catre Partidul Democrat drept candidat la prezidentiale in cursul Conventiei democrate din august, dar evenimentul va fi aproape in intregime virtual din cauza pandemiei, au anuntat miercuri organizatorii, noteaza AFP. Joe Biden "intentioneaza sa accepte…

- ​Conventia republicana, evenimentul în cursul caruia Donald Trump urmeaza sa fie desemnat oficial si fara surprize candidat al partidului la prezidentialele din noiembrie, va avea loc în cele din urma în Florida, a anuntat joi seara sefa partidului, Ronna McDaniel, noteaza AFP, preluata…

- Conventia republicana, evenimentul in cursul caruia Donald Trump urmeaza sa fie desemnat oficial si fara surprize candidat al partidului la prezidentialele din noiembrie, va avea loc in cele din urma in Florida, a anuntat joi seara sefa partidului, Ronna McDaniel, noteaza AFP. "Suntem…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres. „A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters."A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters. "A fost o onoare sa concurez…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat luni sa mute Conventia republicana, prevazuta la sfarsitul lui august in North Carolina, daca guvernatorul democrat al statului nu poate sa garanteze rapid interzicerea marilor adunari din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta…

- Ex-presedintele american Barack Obama si-a anuntat marti sprjinul fata de fostul sau vicepresedinte Joe Biden in campania pentru alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, intr-un efort de a uni Partidul Democrat in spatele prezumtivului sau candidat impotriva republicanului Donald Trump, transmit…