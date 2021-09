Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Ida a facut dezastru in nord-estul Statelor Unite. Bilanțul deceselor provocate de inundații a crescut la 45 la New York și in regiune. In metropola americana, poliția a declarat ca au fost 14 victime. Multe au murit inecate in locuințe amenajate in subsoluri in care a navalit apa.…

- In timp ce New York și New Jersey au declarat starea de urgența in urma inundațiilor fulgeratoare, locuitorii celor doua state au distribuit videoclipuri care arata devastarea cauzata de ramașițele uraganului Ida. The post Video cu inundațiile din New York și New Jersey appeared first on Romania Libera…

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgența, miercuri seara, dupa ce au fost inregistrate precipitații abundente in urma uraganului Ida. Edilul a descris situația drept un „eveniment meteorologic istoric” și le-a cerut oamenilor sa evite sa iasa din case, din cauza condițiilor…

- Ploile torentiale si inundatiile care au avut loc miercuri seara in orasul New York si in regiunile limitrofe ale metropolei americane au provocat cel putin 14 decese, au anuntat joi autoritatile locale, in contextul in care presa din Statele Unite vorbeste despre un bilant de 22 de victime, informeaza…

- Guvernatorii din New York si New Jersey au declarat miercuri seara stare de urgenta ca urmare a ploilor in cantitati record aduse de furtuna tropicala Ida, care au condus la inundatii si conditii periculoase pe drumuri si au provocat decesul a cel putin noua persoane, conform relatarilor din media…

- Uraganul Henri a fost retrogradat la nivel de furtuna tropicala, duminica, in timpul deplasarii sale catre nord-estul Statelor Unite, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), informeaza AFP. Insotita de viteze ale vantului de pana la 110 km/h, furtuna va lovi coastele americane…

- Furtuna tropicala Henri, care a crescut in intensitate pana la nivel de uragan de categoria 1, se indreapta spre nord-estul Statelor Unite, o regiune de obicei ferita de astfel de fenomene meteorologice, unde ar putea provoca ploi abundente si inundatii, posibil chiar incepand de duminica dimineata,…

- Gala MTV Video Music Awards (MTV VMA), care recompenseaza cele mai bune videoclipuri muzicale ale anului, va avea loc pe 12 septembrie la New York, au anuntat reprezentantii postului MTV, dand astfel un nou semnal ce marcheaza reluarea activitatilor cultural-artistice in metropola americana. MTV nu…