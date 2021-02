Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oficiali din administratia fostului presedinte american George W. Bush, inclusiv de la cele mai inalte niveluri, demisioneaza din Partidul Republican din SUA, deoarece multi dintre alesii formatiunii refuza sa se delimiteze de fostul presedinte Donald Trump, semnaleaza luni Reuters.…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Peste 170 de simpatizanti ai presedintelui Donald Trump care au participat saptamana trecuta la asaltul asupra Capitoliului la Washington au dosare penale, numarul lor urmand sa ajunga probabil la cateva sute, a declarat marti un procuror, care a vorbit despre o investigatie de o amploare fara precedent…

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Presedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador a criticat joi "cenzura" companiilor social media care au blocat temporar conturile presedintelui american Donald Trump in timpul scenelor haotice provocate de sustinatorii sai care au luat cu asalt miercuri Capitoliul din Washington DC, relateaza Reuters.…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…