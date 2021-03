Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a afirmat joi ca furtunile de zapada extreme din Texas si alte regiuni ale Statelor Unite ar putea fi provocate de schimbarile climatice, fiind o dovada ”ca nu suntem pregatiti adecvat pentru acestea”, transmite Reuters potrivit news.ro. Consilierul pentru securitate interna al Casei…

- Un sistem meteorologic care s-a abatut deja asupra regiunii Midwest din Statele Unite, unde a adus cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna, se va deplasa spre sud si vest in cursul zilei de miercuri, urmand sa provoace furtuni de zapada si conditii periculoase de circulatie, informeaza Reuters.…

- O puternica furtuna de iarna, care a condus la acumularea unui strat de zapada de peste 30 de centimetri in nord-estul Statelor Unite ale Americii si a provocat moartea unei femei varstnice din Pennsylvania, va avansa marti in interiorul continentului, existand risc de viscol,

- Calatorii reduse, aeroporturi, școli și centre de vaccinare anti-Covid închise: nord-estul Statelor Unite a fost prins luni într-o furtuna de zapada aproape de viscol, care ar putea ajunge în analele celor mai grele caderi de zapada înregistrate în New York, potrivit AFP.De…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc mare de avalansa in Muntii Sureanu, Parang și Fagaraș. Potrivit buletinului meteo emis de autoritați pentru perioada 16 – 18 ianuarie, in cazul muntilor Parang – Sureanu, la peste cota 1800 metri se regasește un strat instabil de pulver ce are pe alocuri 30-50…

- S-a aflat ca o zona din Romania este ingropata sub nameți. Zapada are aproape 1 metru in zona. Unde s-au inregistrat caderi masive de zapada, citiți in articolul de mai jos. O zona cunoscuta din țara, ingropata in zapada. Oamenii abia au reușit sa iși deszapezeasca autoturismele O zona din Romania este…

- O masa de aer rece urmeaza sa se instaleze, incepand de miercuri peste zone intinse din Japonia, autoritațile meteorologice avertizand asupra unor cantitați insemnate de zapada, codiții de viscol, valuri inalte și perturbari ale traficului, informeaza Agerpres .

- Actorul Cristi Martin și-a legat existența de Buzau dupa casatoria cu buzoianca Irina Constantinescu, fondatoarea și directorul Festivalului Comic 7 B, festival pe care cei doi il organizeaza deja de cinci ani. In plus, Cristi Martin a devenit profesor de actorie la Liceul de Arte „Margareta Sterian”,…