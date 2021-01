Stiri pe aceeasi tema

- Website-ul YouTube detinut de Google a suspendat marti canalul presedintelui american in exercitiu Donald Trump pentru "cel putin sapte zile" si a sters un videoclip pe motiv de incalcare a politicii sale anti-incitare la violenta, relateaza miercuri France Presse,

- O coalitie de ONG-uri a cerut marti YouTube sa inchida canalul oficial al presedintelui american Donald Trump si a amenintat platforma video Google cu un boicot publicitar daca nu face acest lucru, informeaza miercuri AFP. Acest canal "ii ofera lui Trump posibilitatea de a continua sa…

- Twitter a pierdut 2,5 mld. dolari din valoarea de piata, dupa suspendarea contului presedintelui Trump. Actiunile au scazut cu peste 6% Actiunile Twitter au scazut luni cu peste 6%, iar valoarea de piata cu circa 2,5 miliarde de dolari, dupa ce compania a suspendat definitiv contul presedintelui american…

- Dupa trei ani si unsprezece luni de servicii loiale, vicepresedintele Mike Pence se va regasi miercuri in Congres sub presiunea lui Donald Trump, care ii cere sa se opuna certificarii infrangerii sale la alegerile din 3 noiembrie, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. 'Sper ca marele…

- Donald Trump a amenintat marti seara ca va bloca prin veto proiectul privind bugetul militar pentru 2021 daca Congresul nu elimina legea care protejeaza statutul juridic al retelelor de socializare, relateaza AFP și Washington Post citate de Agerpres.„Sectiunea 230, care este un cadou…

- YouTube a interzis canalului ultra-conservator One America News Network (OAN) sa posteze videoclipuri noi timp de o saptamana si i-a interzis sa obtina venituri din continutul deja online, a informat marti compania Google.