Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat luni ca Statele Unite nu mai considera ca statutul coloniilor israeliene din Cisiordania contravine dreptului international, in conditiile in care ocuparea teritoriilor palestiniene este apreciata drept ilegala de ONU, precum si de o mare parte a comunitatii internationale, informeaza AFP si Reuters. "Dupa o examinare atenta a tuturor argumentelor acestei dezbateri juridice", administratia Donald Trump a conchis ca "stabilirea coloniilor civile israeliene in Cisiordania nu este in sine contrara dreptului international", a declarat presei Mike Pompeo.…