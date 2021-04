Denuclearizarea va ramane in centrul politicii americane fata de Coreea de Nord si orice abordare va trebui facuta in coordonare cu aliatii apropiati ai SUA, precum Japonia si Coreea de Sud, a declarat joi purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite Reuters. Aceste comentarii au fost facute inaintea intalnirii de vineri dintre consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, si omologii sai din Japonia si Coreea de Sud, in contextul in care administratia Biden incheie o revizuire a politicii sale fata de Coreea de Nord. Foto: (c) Tom Brenner/REUTERS…