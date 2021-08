Stiri pe aceeasi tema

- Europenii si-au exprimat marti "profunda ingrijorare" dupa ultimul raport al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), ce evidentiaza indepartarea treptata a Iranului de acordul international privind programul sau nuclear si progresul sau in directia producerii uraniului metalic, informeaza…

- Franta a indemnat luni Iranul sa redea "imediat" si "deplin" accesul catre siturile sale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), in conditiile in care un compromis provizoriu intre cele doua parti a expirat pe 24 iunie, informeaza AFP. "Sustinem pe deplin eforturile AIEA pentru…

- Presedintele parlamentului iranian a declarat - duminica - ca Teheranul nu va transmite niciodata Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) imaginile din interiorul unor situri nucleare ale sale, intrucat acordul de supraveghere a activitatilor sale nucleare incheiat in februarie a expirat,…

- Statele Unite au ridicat sanctiuni vizand trei fosti oficiali iranieni si doua companii iraniene implicate in trecut in comertul cu produse petrochimice, o masura prezentata drept o rutina de catre un oficial american, dar care ar putea arata vointa Washingtonului de a relaxa in mod justificat sanctiuni…

- Conform informațiilor care au fost facute publice de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (IAEA), Republica Islamica Iran a stocat o cantitate mult mai mare de uraniu decat ii era permis prin Acordul nuclear incheiat, in 2015, cu marile puteri Statele Unite, Marea Britanie, China, Rusia și…

- Iranul numara acum o cantitate de uraniu slab îmbogațit de aproape 16 ori mai mare decât limita autorizata prin acordul din 2015, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) consultat luni de AFP.Teheran a renunțat treptat de obligațiile sale nucleare…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat luni ca a prelungit pana la 24 iunie acordul tehnic cu Iranul referitor la supravegherea programului nuclear al Teheranului, decizie ce ofera un ragaz marilor puteri ce negociaza in prezent la Viena, relateaza AFP. 'Activitatile…

- Presedintele parlamentului iranian a declarat ca acordul de monitorizare a activitatilor nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), valabil trei luni, a expirat în 22 mai, a relatat duminica agentia de presa Fars, citata de Reuters și Agerpres.''Din 22…