Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia, unde prim-ministrul Nikol Pasinian a sustinut ca a contracarat o tentativa de lovitura de stat militara. Joi, in fata a aproximativ 20.000 de simpatizanti adunati in Piata Republicii din Erevan, premierul armean Nikol Pasinian a denuntat o tentativa de lovitura de stat militara si si-a reafirmat…