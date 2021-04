Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul este in stare de alerta, dupa ce a constatat o creștere a activitaților Rusiei in Europa de Est si Arctica, saptamana aceasta, ceea ce reprezinta o noua provocare pentru tanara administrație Biden, au declarat oficiali militari. Comandamentul forțelor SUA din Europa și-a ridicat statutul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit la sesiunea online a Conferinței de Securitate de la Munchen, dedicata relațiilor dintre Europa și Statele Unite. A fost primul discurs de politica externa rostit la un eveniment internațional, din momentul preluarii mandatului. Liderul american a acuzat Rusia…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca țara sa nu va accepta „niciodata” anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea și ca SUA vor fi mereu alaturi de Ucraina, într-o declarație care marcheaza aniversarea a șapte ani de la eveniment, relateaza AFP."Statele Unite…

- Grupul rus Gazprom si partenerii sai occidentali se grabesc sa construiasca gazoductul pentru a furniza gaze naturale rusesti in Germania, pe sub Marea Baltica, si spera sa il termine in acest an. Presedintele Joe Biden crede ca aceasta conduca este ”o afacere proasta” pentru Europa. Multi parlamentari…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…