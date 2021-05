Statele Unite au afirmat marti ca au inceput o revizuire a retragerii din tratatul de supraveghere militara Cer Deschis, decisa in perioada administratiei Donald Trump, in contextul in care Rusia a initiat oficial propria iesire din acest tratat, informeaza AFP. "Nu am luat o decizie cu privire la participarea viitoare la Tratatul Cerul Deschis. Re-examinam in mod activ dosarul", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price, referindu-se in special la consultari cu aliati ai Washingtonului. "Nerespectarea continua a acestui tratat de catre Rusia se numara printre numerosii…