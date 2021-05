Statele Unite au anuntat miercuri ca renunta la sanctionarea principalei companii implicate in construirea gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, informeaza AFP. "Masurile adoptate astazi demonstreaza angajamentul administratiei (presedintelui Biden) fata de securitatea energetica in Europa, in conformitate cu promisiunea presedintelui de a restabili relatiile cu aliatii si partenerii nostri din Europa, o chestiune de securitate nationala", a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, anuntand aceasta decizie. "Opozitia noastra fata de gazoductul Nord Stream 2 este neclintit",…