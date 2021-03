SUA: Washingtonul anunţă noi sancţiuni comerciale după escaladarea violenţei în Myanmar Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni comerciale impotriva Myanmarului "ca raspuns la lovitura militara si la escaladarea violentei impotriva protestatarilor pasnici", transmite vineri AFP.



Ministrul american al comertului a anuntat intr-un comunicat ca a impus "noi restrictii la export" si ca a inclus pe lista neagra ministerul de interne si pe cel al apararii, "responsabile pentru lovitura de stat", precum si "doua entitati comerciale detinute si administrate de ministerul apararii".



Exporturile "sensibile" catre Myanmar vor fi supuse unor controale sporite si conditii…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

