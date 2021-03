Departamentul pentru Securitate Interna al SUA a anuntat vineri ca myanmarezii care locuiesc in prezent in Statele Unite vor putea beneficia de un statut de protectie temporara dupa recenta lovitura de stat din Myanmar, transmite AFP. "Din cauza loviturii de stat si a violentei fortelor de ordine impotriva civililor, poporul din Myanmar se confrunta cu o criza umanitara complexa si care se deterioreaza in multe parti din tara", a declarat intr-un comunicat ministrul Alejandro Mayorkas. "Am desemnat Myanmar (beneficiar) al statutului de protectie temporara, astfel incat myanmarezii si rezidentii…