Statele Unite au salutat joi anuntul privind organizarea unei reuniuni a tarilor membre ale acordului nuclear iranian, afirmand ca sunt pregatite pentru masuri reciproce in relatia cu Iranul cu scopul de a reveni in cadrul acestui tratat, transmite AFP. "Acesta este un pas pozitiv", a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price. Uniunea Europeana a anuntat ca va organiza vineri o reuniune virtuala a Comisiei mixte a acordului international semnat in 2015 - menit sa impiedice Teheranul sa se doteze cu arme atomice - pentru a "discuta despre perspectiva unei posibile…