Aproape 30 de mii de militari americani se afla in Coreea de Sud, in contextul in care exista un conflict mocnit dintre Phenian și Seul, iar situația escaladeaza. Statele Unite se afla printre principalii furnizori de arme ai Ucrainei, de cand a inceput razboiul.Doar la ultimul pachet de ajutor, valoarea blindatelor, tancurilor și a muniției date de Washington forțelor armate ucrainene se ridica la aproape 700 de milioane de dolari.Pe de alta parte, americanii fac preisuni pentru creșterea ajutorului pentru Ucraina, in contextul in care rușii ar pregati atacul suprem in aceasta primavara. Șeful…