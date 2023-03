Departamentul de Stat al SUA a lasat sa se inteleaga miercuri ca nu se va opune ca președintele taiwanez, Tsai Ing-wen, sa vina in California pentru a se intalni cu speaker-ul republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, noteaza AFP. McCarthy a confirmat marti ca se va intalni cu presedinta in statul sau natal, California, evitand pentru moment o vizita in Taiwan care ar risca sa accentueze tensiunile deja puternice cu Beijingul. El si-a exprimat dorinta de a merge in Taiwan, asa cum a facut in august 2022 democrata Nancy Pelosi care l-a precedat in acest post, vizita care a determinat…