Volumele mai mari ale exporturilor de petrol, coroborate cu cresterea preturilor gazelor, vor mari veniturile Rusiei din exporturile de energie la 337,5 miliarde de dolari in acest an, respectiv cu 38% fata de 2021, potrivit unui document al Ministerului Economiei vazut de Reuters.

Un nou imprumut de 5 miliarde de dolari de la FMI ar contribui la asigurarea creditorilor Ucrainei ca situația macroeconomica a țarii devastate de razboi este sub control, a declarat vineri, pentru Reuters, principalul consilier economic al președintelui Volodimir Zelenski.

O companie de stat din Rusia transfera sume mari in dolari catre o subsidiara care construieste o centrala nucleara in valoare de 20 de miliarde de dolari in Turcia, transmite Bloomberg.

Firma de inchirieri de avioane SMBC Aviation Capital si-a depreciat activele cu 1,6 miliarde de dolari pentru a acoperi impactul financiar avut de blocarea a 34 de avioane in Rusia, dupa ce sanctiunile Uniunii Europene au fortat rezilierea tuturor contractelor de leasing din aceasta tara, transmite

Trezoreria SUA a anuntat miercuri transferarea a 1,3 miliarde de dolari pentru ajutor economic acordat Ucrainei, in cadrul unui prim sprijin de 7,5 miliarde de dolari promis de administratia Biden in luna mai, relateaza AFP preluat de agerpres.

Guvernul Rusiei a anuntat luni planuri de a investi 770 de miliarde de ruble (14,5 miliarde de dolari) in industria aviatiei din tara, pana la sfarsitul acestui deceniu, pentru a creste ponderea aeronavelor fabricate pe plan intern, transmite Reuters, conform news.ro.

Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca se asteapta ca Rusia sa isi intensifice atacurile asupra Ucrainei in timp ce Kievul asteapta o decizie a Uniunii Europene aceasta saptamana privind acordarea statutului de tara candidata, transmite Reuters.

Moscova a promis joi sa accelereze discutiile privind majorarea vanzarilor de gaze catre China si a avertizat ca Europa va plati un pret ridicat pentru embargoul petrolier impus contra Rusiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres.