Stiri pe aceeasi tema

- Rusia planuiește „un raspuns militar” pentru a contracara desfasurarea de rachete cu raza lunga de actiune planificata de Statele Unite in Germania, a transmis joi Moscova, potrivit agentiei de presa Interfax, citata de News.ro.

- Tensiunile diplomatice dintre Germania și Ungaria escaladeaza dupa ce Budapesta a anulat o intalnire intre ministrul de externe Peter Szijjarto și omologul sau german, Annalena Baerbock, care fusese planificata pentru luni la Budapesta, scrie Politico.

- Tensiunile diplomatice dintre Germania și Ungaria escaladeaza dupa ce Budapesta a anulat o intalnire intre ministrul de externe Peter Szijjarto și omologul sau german, Annalena Baerbock, care fusese planificata pentru luni la Budapesta, scrie Politico, informeaza Mediafax.

- Ministrul german al apararii Boris Pistorius a declarat joi ca tara sa nu poate furniza Ucrainei inca un sistem antiaerian Patriot, dupa ce a oferit deja trei Kievului, estimand ca alti aliati ai Ucrainei "probabil pot face mai mult" pentru a furniza Ucrainei baterii Patriot sau rachete pentru acestea,…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a anunțat, vineri, la intrunirea NATO de la Praga, ca Germania va contribui cu inca un sistem de rachete Patriot și o suma suplimentara de 500 de milioane de euro pentru apararea aeriana a Ucrainei.

- Intrebarea e: ce-i de facut pentru consolidarea sprijinului pentru democrație in randurile tineretului european, inainte de a fi prea tarziu? Democrația e perceputa in Europa drept o valoare fundamentala care se bucura de un sprijin larg și consecvent pe tot cuprinsul continentului. In consecința,…

- Un procent de 40% dintre cetatenii germani chestionati intr-un sondaj au sugerat reducerea finantarii destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia printre solutiile pentru bugetul Germaniei, tara unde o prevedere constitutionala limiteaza marja de manevra a guvernului federal de se indatora, scrie…

- Ministrul israelian de finante, Bezalel Smotrich, a avertizat duminica guvernul lui Benjamin Netanyahu cu inlaturarea de la putere in cazul in care acesta renunta la asaltul militar planificat asupra orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza dpa, conform AGERPRES.