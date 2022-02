Stiri pe aceeasi tema

- Sase nave de razboi rusesti se indreapta spre Marea Neagra dinspre Marea Mediterana, a anuntat, marti, Agentia de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus al Apararii, in ceea ce a spus ca este o miscare planificata in prealabil. Luna trecuta, Rusia a anuntat ca marina sa va organiza un…

- Marea Britanie va trimite 350 de soldati suplimentari in Polonia pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, a anuntat luni ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, potrivit AFP si Reuters. Anul trecut, Londra a trimis deja 100 soldati in Polonia pentru a o ajuta…

- Statele Unite au inceput sa trimita trupe si echipamente militare in Polonia, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Varsovia, in contextul eforturilor de consolidare a apararii pe flancul estic al NATO din cauza crizei dintre Rusia si Ucraina, informeaza agentia Reuters. Conform oficialilor…

- Un fost consilier pentru securitatea naționala a Casei Albe, Fiona Hill, a declarat miercuri, la o audiere a Comisiei pentru Securitate și Cooperare in Europa, la Washington, ca președintele rus Vladimir Putin „nu blufeaza” cu Ucraina.„De asemenea, experiența mea despre Putin este ca, de obicei, daca…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters. Forțele militare și…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a respins, joi, criticile formulate de Vladimir Putin, conform carora Statele Unite și aliații sai sunt „agresorii” care au determinat escaladarea tensiunilor de la granița dintre Rusia și Ucraina, relateaza Reuters . „Ei bine, faptele sunt un lucru amuzant,…

- Vladimir Putin nu a dat curs propunerii de organizare a unor exercitii militare la Marea Neagra, pentru a evita escaladarea tensiunilor cu NATO.Decizia a fost anunțata chiar de președintele rus, intr-un interviu difuzat duminica seara la televiziunea rusa de stat.Putin a spus ca nu vrea sa alimenteze…