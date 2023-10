Stiri pe aceeasi tema

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel „lucreaza” in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters.

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

- Taiwanul susține ca a detectat 27 de avioane militare din China in zona sa de aparare aeriana, potrivit Reuters.Ministerul taiwanez al Apararii a declarat marți ca in ultimele 24 de ore a detectat 27 de aeronave ale forțelor aeriene din China, inclusiv avioane de lupta, care au intrat in zona de…

- Ministerul Apararii taiwanez a anuntat reinnoirea activitatii militare chineze in jurul insulei vineri, inclusiv 13 avioane care au intrat in "zona de raspuns" a Taiwanului si cinci nave care efectuau patrule de pregatire pentru lupta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.China, care considera…

- Presedintele american Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, informeaza Reuters.

- Un oficial ucrainean de rang inalt a declarat, duminica, ca discutiile din Arabia Saudita pentru progrese in vederea unei solutionari pasnice a razboiului cu Rusia au fost productive, insa Moscova a calificat reuniunea drept o incercare sortita esecului de a convinge sudul global sa sprijine Kievul,…

- Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita…

