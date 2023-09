Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat de presa emis deMinisterul Afacerilor Externe, cei doi oficiali au convenit sa continue discuțiile bilaterale. Ei au stabilit ca este foarte important sa se coordoneze pe teme de securitate . De asemenea, este la fel de important sa se puna de acord și in ceea ce privește agenda…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit miercuri la Kiev pentru intalniri cu „oficiali ucraineni cheie”, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu ministrul de externe Dmytro Kuleba, anunța CNN.Calatoria sa are loc in condițiile in care contraofensiva Ucrainei a decurs mai lent…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a avut o convorbire cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, dupa ce Rusia a atacat porturile ucrainene de la granița Romaniei. Convorbirea miniștrilor Odobescu și Blinken s-a purtat prin telefon, in ziua de 24 iulie 2023. Despre aceasta convorbire…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in imediata vecinatate a Romaniei. Ministrul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in apropiere de Romania, potrivit News.ro.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni, 24 iulie, cu ministrul roman al Afacerilor Externe, potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat. Discuția dintre cei doi a avut loc la doar cateva ore de la atacurile aeriene rusești din apropierea graniței Romaniei.

- Uniunea Europeana va trimite in Grecia avioane de stingere a incendiilor, vehicule și pompieri pentru a combate incendiile forestiere de proporții, a anunțat Direcția Generala pentru Protecție Civila și Ajutor Umanitar din cadrul Comisiei Europene. Patru aeronave specializate din Franța și Italia vor…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a afirmat joi ca Venezuela trimite un "mesaj daunator" legat de alegeri odata cu descalificarea unei candidate a opozitiei presedintelui Nicolas Maduro inainte de prezidentialele din 2024, noteaza AFP, citat de Agerpres."Descalificarea unui membru proeminent…