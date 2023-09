Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat ca SUA vor trimite noi avioane de lupta F-16 pentru consolidarea misiunilor de poliție aeriana in Romania, conform unui comunicat al Departamentului de Stat. In cadrul unei discuții cu ministrul roman de externe, Luminița Odobescu, Blinken a vorbit…

- Nr. 25512 iulie 2023 Semnarea Declaratiei comune privind formalizarea Coalitiei de antrenare a fortelor aeriene ale Ucrainei, in vederea operarii aeronavelor F 16 Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat marti, 11 iulie, in marja Summit ului NATO de la Vilnius, Declaratia comuna privind…