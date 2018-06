Statele Unite vor transmite in curand un calendar Coreei de Nord cu 'cerinte specifice' pentru Phenian dupa summitul istoric dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat un oficial al Departamentului Apararii, potrivit Reuters. Oficialul, care a vorbit cu un grup restrans de jurnalisti inaintea unui turneu in Asia in aceasta saptamana a secretarului apararii Jim Mattis, nu a precizat detaliile, dar a sugerat ca acest calendar va fi suficient de rapid pentru a clarifica nivelul de angajament al Phenianului. "Vom sti foarte curand daca vor actiona…