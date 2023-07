Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a insarcinat guvernul american sa inceapa sa transmita Curtii Penale Internationale (CPI) informatii despre crimele de razboi comise de trupele ruse in Ucraina, a declarat joi un responsabil de la Washington.

- Rusia comite „zeci de Bucea” in Ucraina, potrivit unui ONG ucrainean care documenteaza crimele de razboi ruse in Ucraina si investigheaza in prezent uciderea recenta a unuia dintre colaboratorii sai, scriitoarea Victoria Amelina, intr-un atac cu racheta asupra unei pizzerii din Kramatorsk, transmite…

- Președintele american Joe Biden considera ca intrarea Ucrainei in NATO in timpul actualului summit de la Vilnius ar duce la un razboi intre alianța și Rusia. Acest lucru a fost declarat marți la un briefing pentru jurnaliști de catre asistentul liderului american pentru securitate naționala, Jake Sullivan.…

- Razboi in Ucraina, ziua 480. Președintele rus vorbește de dialog și pace, dupa reuniunea de la Sankt Petersburg in care a injurat public Alianța Nord-Atlantica și in care s-a laudat ca Rusia are mai multe arme nucleare decat statele NATO.

- Potrivit armatei ucrainene, rușii transfera forțe la Bahmut pentru inlocuirea luptatorilor Wagner. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus luni un omagiu cetatenilor americani care au luptat pentru apararea Ucrainei in fata invaziei ruse.

- Un sistem de ultima generatie de aparare aeriana Patriot, furnizat Ucrainei de catre Statele Unite(SUA) a fost avariat, dar este operational, a declarat miercuri un inalt oficial american al apararii, transmite AFP. „Sistemul Patriot ramane operational”, a declarat oficialul apararii pentru AFP, adaugand…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…