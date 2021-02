Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al United, Scott Kirby, a aratat clar ca operatorul este pe deplin angajat sa faca fata crizei climatice si a solicitat sprijinul Casei Albe in vederea includerii de ”stimulente pentru combustibil pentru avioane sustenabil si captarea dioxidului de carbon in viitorul program de stimulare…

- Casa Alba a afirmat joi ca furtunile de zapada extreme din Texas si alte regiuni ale Statelor Unite ar putea fi provocate de schimbarile climatice, fiind o dovada ”ca nu suntem pregatiti adecvat pentru acestea”, transmite Reuters potrivit news.ro. Consilierul pentru securitate interna al Casei…

- Consilierul pentru securitate interna al Casei Albe, Liz Sherwood-Randall, a declarat ca cel putin 1 milion de oameni ar putea sa nu aiba inca energie electrica din cauza furtunii care a afectat Texasul si alte regiuni din SUA. Sherwood-Randall a promovat intr-un briefing de presa telefonic agenda presedintelui…

- Casa Alba a facut sambata apel la China sa furnizeze informatii din primele zile ale epidemiei de COVID-19, afirmand ca are “profunde ingrijorari” privind modul in care concluziile raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii au fost comunicate, relateaza Reuters . Consilierul pentru securitate nationala…

- Alyssa Farah și-a dat demisia din funcția de director de comunicare de la Casa Alba. Intr-un comunicat, Farah a spus ca va „parasi Casa Alba pentru a cauta noi oportunitați”. „A fost onoarea unei vieți sa servesc in administrația Trump in ultimii trei ani și jumatate”, se spune in declarație, potrivit…

