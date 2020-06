SUA cauta sa-si protejeze satelitii de eventuale atacuri chineze si rusesti, contand pe aliatii lor in acest efort, a indicat miercuri un inalt responsabil al Pentagonului, anuntand noua "strategie de aparare in spatiu" a Washingtonului, potrivit France Presse.



Acest document este primul care dezvolta strategia noii Forte spatiale cu care s-au dotat Statele Unite.



Obiectivul central al Ministerului Apararii american este mentinerea superioritatii civile si militare a tarii in spatiu, in special reteaua de sateliti de geolocalizare GPS de care depind la fel de mult militarii,…