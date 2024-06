Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt decise sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete antiaeriene Patriot - inclusiv cele comandate deja de Romania - pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene ale Rusiei, informeaza Financial Times.

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi ca Romania va trimite un sistem de rachete de aparare Patriot in Ucraina. Decizia vine in contextul unor dezbateri aprinse pe aceasta tema, care au imparțit opinia publica in ultimele saptamani. In prezent, Romania are patru sisteme Patriot pe teritoriul…

- Spania intentioneaza sa trimita Ucrainei rachete Patriot si tancuri Leopard, ca parte a unui pachet de ajutor militar de 1,13 miliarde de euro anuntat in aprilie. Spania va livra Ucrainei circa zece rachete antiaeriene Patriot si 19 tancuri germane Leopard 2A4 second-hand, precum si arme fabricate in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. ”Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, este simpla discutia si cred ca cu asta s-a si terminat”, a spus Iohannis. Președintele a precizat, totodata, ca o decizie privind cedarea unei baterii Patriot…

- Un sistem american de aparare aeriana Patriot a fost mutat recent in apropierea unui mare oras din Romania. Antena 3 CNN a filmat in exclusivitate acest sistem, dar a ales sa nu dezvaluie locația sa, din considerente de securitate. Sistemul antiracheta Patriot a fost amplasat aici pentru a inlocui un…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”NATO a verificat capacitatile existente in sanul Aliantei…

- Infiltrarea printre refugiații ucraineni, penetrarea instituțiilor și a rețelelor de comunicații, culegerea de informații despre sprijinul pentru Ucraina sunt doar cateva dintre „ocupațiile“ serviciilor de spionaj rus in Romania. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a prezentat raportul pe activitate…