Departamentul Energiei si doua companii isi propun sa imparta costurile pentru experimentul reactorului cu clorura topita (MCRE) de la Laboratorul National din Idaho si sa utilizeze peste 600 kg de combustibil care contine uraniu imbogatit in proportie de 93%. Compania TerraPower LLC, sustinuta de Bill Gates, compania de utilitati Southern Co (SO.N) si Departamentul Energiei spera ca experimentul de sase luni sa duca la descoperiri in domeniul reactoarelor care ar putea contribui la reducerea poluarii legate de schimbarile climatice. Insa un grup de fosti membri ai Comisiei de reglementare nucleara,…