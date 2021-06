Stiri pe aceeasi tema

- America va rata obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden in luna mai, ca 70% din populatia adulta a Statelor Unite sa fie vaccinata impotriva COVID cu cel putin o doza pana pe 4 iulie, ziua nationala a Statelor Unite, a declarat marti un responsabil de la Casa Alba.

- Administrația președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a razgindit sa organizeze o intilnire cu omologul sau ucrainean inainte de summitul aemricano-rus, relateaza Axios. Cu referire la o sursa din Casa Alba, mass-media spune ca Washingtonul a examinat cu adevarat opțiunea de a-l invita…

- Presedintele american, Joe Biden, a salutat joi o "zi mare" in lupta impotriva pandemiei COVID-19 dupa anuntul ridicarii recomandarii de a purta masca pentru persoanele vaccinate, noteaza AFP. "Daca sunteti complet vaccinati, nu mai trebuie sa purtati masca!", a spus el intr-un discurs…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Presedintele american Joe Biden i-a transmis direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa privind cresterea prezentei trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, precum si angajamentul Statelor Unite fata de integritatea teritoriala a acestei tari, a declarat miercuri consilierul pentru securitate…

- SUA vor atinge in aceasta saptamana obiectivul fixat de Joe Biden de a administra 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in primele sale 100 de zile de mandat, a anuntat Casa Alba miercuri, relateaza AFP. Presedintele democrat va sustine un discurs in care "va dezvalui ca SUA…

- Jumatate din toți adulții din SUA au primit cel puțin o doza a unuia din cele trei vaccinuri aprobate la nivelul Statelor Unite ale Americii, Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson, anunța guvernul american. Aproape 130 de milioane de persoane cu varsta de 18 ani sau mai mult au primit cel puțin o doza…

- Summitul prin care Joe Biden vrea sa marcheze intoarcerea Statelor Unite in prima linie a luptei impotriva modificarilor climatice incepe sa prinda contur, iar Washingtonul a invitat 40 de lideri mondiali, inclusiv pe presedintii chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin, la aceasta reuniune prevazuta…