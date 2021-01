Stiri pe aceeasi tema

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- Statele Unite ale Americii intenționeaza sa se alature mecanismului COVAX care are ca scop livrarea vaccinurilor impotriva coronavirusului in țarile sarace, a declarat joi consilierul medical al lui Joe Biden, Anthony Fauci, pentru Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Totodata, Fauci a susținut ca…

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi „un nou inceput pentru multilateralism”, potrivit presedintei Comisiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca Uniunea Europeana trebuie sa contribuie mai mult la parteneriatul transatlantic dupa ce democratul Joe Biden isi va prelua mandatul de presedinte al Statelor Unite ale Americii si a subliniat totodata importanta aliantei cu SUA, transmit EFE si Reuters.…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat un nou record de cazuri de COVID-19 in 24 de ore. Aceasta țara a depasit, pentru prima oara de la debutul pandemiei, pragul de 90.000 de contaminari, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP, citata de news.ro.America, unde pandemia…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…