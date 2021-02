SUA isi vor indeplini obligatia care le revine de a vira pana la sfarsitul lui februarie suma de peste 200 de milioane de dolari la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa ce au anulat planul lui Donald Trump de retragere din aceasta organizatie, a anuntat miercuri secretarul de stat Antony Blinken, relateaza AFP, dpa si Reuters.



"Este un pas inainte esential in respectarea obligatiilor noastre financiare" fata de OMS "si reflecta angajamentul nostru reinnoit de a face in asa fel ca ea sa beneficieze de sustinerea de care are nevoie pentru a conduce raspunsul mondial impotriva…