- Guvernul chinez critica decizia SUA de a extinde puterea de supraveghere asupra investitiilor straine din America, declarandu-se ingrijorat de faptul ca Statele Unite vor folosi „in mod incorect” preocuparile legate de securitatea nationala pentru a restrange investitiile chinezesti, scrie BBC.

- Iranul nu intenționeaza sa extinda raza de acțiune a rachetelor deoarece acestea deja acopera un perimetru de 2.000 de km, suficient pentru a proteja țara, a anunțat comandantul Gardienilor Revoluției, in contextul creșterii presiunilor exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Guvernul…

- „In Romania nu avem acum o școala de mecanici acreditata in Europa și America, toți absolvenții de școli de mecanica trebuie sa mearga sa-și ia certificarile fie in Cehia, fie in alte parți. De ce sa nu facem aici, la Caransebeș? Am inceput deja procedura de acreditare la Ministerul Educației…

- Masurile aduse in discutie de catre secretarul de stat Mike Pompeo arata ca Statele Unite sunt prizoniere ale propriilor „politici esuate” si vor suporta consecintele acestora, a spus Zarif, conform BBC.

- Klaus Iohannis a transmis miercuri ca susține asocierea producatorilor straini cu unitați din industria de aparare, precizand ca Romania este unul dintre pionierii aeronauticii mondiale. Președintele a mai spus ca statul roman ramane angajat in consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite…

- Coreea de Nord a anulat reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean de miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre Statele Unite si Coreea…

- In timp ce investitiile straine in Romania au stagnat, in primele trei luni ale acestui an, datoria externa a tarii s-a majorat cu 2,05 miliarde de lei, iar deficitul de cont curent a crescut cu aproape 200 de milioane de euro, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Presedintele Donald Trump amana impunerea tarifelor pe otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic pentru inca 30 de zile si intarzie astfel controversatele masuri comerciale cu cateva zile inainte ca o delegatie de oficiali americani sa se deplaseze in China pentru a negocia, potrivit…