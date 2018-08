Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor dubla numarului de puscasi marini desfașurați in Norvegia, conform planurilor anuntat pentru prima data in iunie, a anuntat Ministerul Norvegian al Apararii, potrivit Reuters. Planurile care prevad creșterea numarului de pușcașii marini ai SUA in Norvegia de la 330 la 700 și deplasarea…

- Inchiderea bazelor militare ruse in Cuba si Vietnam (la inceputul anilor 1990) nu a afectat capacitatea de informare a Moscovei referitor la planurile Occidentului fata de Rusia, sustine ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. 'Avem informatii despre planurile…

- Zeci de mii de oameni au demonstrat sambata in Rusia impotriva planurilor de majorare a varstei de pensionare. Pe strazile Moscovei, multimea a scandat lozinci precum „Putin, nu te atinge de pensiile noastre!“ si au agitat pancarte cu inscrisuri precum „Vrem sa traim din pensiile noastre si sa nu murim…

- "Mana" rusa in Cipru este in unele cazuri atat de fatisa incat creeaza impresia unei supuneri din proprie initiativa, cand sub pretextul ortodoxiei, cand sub pretextul cica al unor "pozitii de autoritate indelungate" ale Moscovei in dosarul cipriot, cand sub forma profetiilor legate de "poporul blond"…

- Guvernul norvegian va cere SUA sa dubleze numarul de pușcași marini pentru a-i deplasa mai aproape de granița cu Rusia. Informația a fost confirmata de ministrul de externe al Norvegiei, Ine Eriksen Soreide și de ministrul apararii – Frank Bakke-Jensen, transmite NRK. In prezent, in vestul Norvegiei,…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca Rusia nu va fi invitata sa se alature din nou grupului celor sapte tari puternic industrializate ale lumii, G7, pentru a forma impreuna G8, pana cand nu inceteaza sa se mai amestece in treburile interne ale altor tari, afirmatie ce respinge astfel apelurile…

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…

- De la racheta balistica intercontinentala SS-18 Satan, Rusia nu a mai dispus de o arma de distrugere in masa capabila sa provoace frisoane potentialilor inamici ai Moscovei. Live Science a publicat joi un material in care trece in revista toate informatiile devenite publice cu privire la aceasta noua…