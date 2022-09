Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ucrainene au inceput sa foloseasca o muniție „neortodoxa” impotriva invadatorilor ruși, dupa cum se poate vedea intr-o noua inregistrare video aparuta pe platformele social media. Inregistrarea publicata de militarii ucraineni a fost redistribuita de administratorii paginii Ukraine Weapons…

- Mai mulți oficiali ruși s-au antrenat in Iran in ultimele saptamani, in cadrul unui acord privind transferul de drone intre Moscova și Teheran, a anunțat joi Departamentul de Stat al SUA, potrivit Reuters . Oficiali americani au declarat, luna trecuta, ca Washingtonul deține informații potrivit carora…

- Presedintele Emiratelor Arabe Unite(EAU), Mohammed bin Zayed al-Nahyan, a declarat miercuri, in primul sau discurs in calitate de sef al statului, ca tara sa va ramane un furnizor „fiabil” de energie, intr-un moment in care piata petrolului ramane tensionata, relateaza AFP. Prima alocutiune televizata…

- Președintele american Joe Biden a inceput un turneu de patru zile in Orientul Mijlociu – Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita, unde va avea intalniri cu liderii regionali. Dar cea mai importanta este intalnirea cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman: Statele Unite…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, ca Rusia nu este de vina pentru creșterea prețului la cereale. Putin a acuzat Statele Unite ca au determinat creșterea prețurilor la alimente prin tiparirea de bani și „acapararea” alimentelor pe piețele…

- Blocarea Marii Negre de catre forțele președintelui rus Vladimir Putin este menita sa impiedice aprovizionarea cu cereale a Africii și Asiei, provocand foamete in țarile de pe cele doua continente, lucru care va genera milioane de refugiați și instabilitate in Uniunea Europeana. Aceasta este opinia…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va veni in Europa la sfarsitul lunii iunie pentru a participa la reuniunea Grupului G7, in Germania, si la summitul Aliantei Nord-Atlantice, in Spania. „Presedintele Joseph R. Biden se va deplasa in oraselul Schloss Elmau, situat in sudul Germaniei, pe 25 iunie,…