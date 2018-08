Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a salutat revenirea acasa a ramasitelor pamantesti a 55 de militari americani care au murit in razboiul din Coreea, in cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, in Hawaii, numind evenimentul "o ocazie istorica", relateaza DPA. Ramasitele pamantesti au fost…

- Vicepresedintele american Mike Pence a promis marti ca va proteja alegerile generale din Statele Unite de ingerintele straine, la cateva ore dupa ce reprezentantii Facebook au anuntat ca au identificat mai multe eforturi de a influenta alegerile din noiembrie din SUA, relateaza Reuters.

- "Dezacordurile intre tarile noastre sunt cunoscute, iar eu si presedintele Putin am discutat pe larg astazi despre aceste lucruri. Relatiile noastre nu am mai fost niciodata mai proaste decat acum. Dar situatia a inceput sa se schimbe de acum patru ore. Chiar si in timpul tensiunilor Razboiului Rece,…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- Președintele SUA, Donald Trump , și-a confirmat, luni, oficial, voința de a crea o a șasea ramura a forțelor armate americane, ”o forța spațiala”, care va fi independenta de aviația militara, dar care mai trebuie sa fie autorizata de Congres. Ordon prin prezenta Departamentului Apararii si Pentagonului…

- Europenii s-au angajat marti, intr-o intalnire la Bruxelles cu seful diplomatiei iraniene Mohammad Zarif sa asigure Iranului resurse economice, cu scopul de a salva acordul in dosarul nuclear amenintat de sanctiuni decise de Statele Unite dupa decizia acestora de a se retrage din acord, relateaza AFP.…